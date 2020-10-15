Spotify lisans hazırlıklarına başladı
RTÜK müzik alanında yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify'nin yasal süre içinde RTÜK'e müracaatını yaptığını, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlandığı duyurdu
GÜNDEM 15.10.2020, 14:58
RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Üst Kurulun gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşlarıyla daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüttüğü, bundan sonra da aynı tavrın korunmaya devam edileceği belirtildi.
Üst Kurulun görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edindiği, yayıncılara destek olmayı daima sürdüreceği aktarılan paylaşımda, müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify'nin yasal süre içinde RTÜK'e müracaatını yaptığı, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlandığı kaydedildi.
Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir. pic.twitter.com/yfIeoPNzpT
— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) October 15, 2020
Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir. pic.twitter.com/yfIeoPNzpT — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) October 15, 2020
Üst Kurulun görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edindiği, yayıncılara destek olmayı daima sürdüreceği aktarılan paylaşımda, müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify'nin yasal süre içinde RTÜK'e müracaatını yaptığı, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlandığı kaydedildi.
Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir. pic.twitter.com/yfIeoPNzpT
— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) October 15, 2020
Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir. pic.twitter.com/yfIeoPNzpT — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) October 15, 2020
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