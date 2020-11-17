Spor salonları, halı sahalar kapatılıyor mu, kapatıldı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde önlemler alınmaya devam ederken, alınan önlemlere rağmen koronavirüs vaka sayısında yükseliş olması dikkat çekiyor. Bilim kurulu üyeleri koronavirüs vaka sayısının yükselişe vurgu yaparak yeni önemlerin alınması gerektiğini ifade ediyorlar. Özellikle toplu yakınlaşmanın ve sosyal mesafenin olmadığı yerlerde kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.

Pandemi sürecince koronavirüs vakalarında yükseliş olmuştu. Diğer yandan halı sahaların kapanacağı tarih ve spor faaliyetlerini gerçekleştiren vatandaşlar, "halı sahalar kapatıldı mı, spor salonları kapatıldı mı?" sorununa cevap arıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katımıyla Kabine toplantısı gerçekleştiriliyor. Peki, kabine toplantısından hangi kararlar çıktı? Halı sahalar kapatıldı mı? Spor salonlarına hangi yasaklar geldi? Spor merkezleri kapatılacak mı? sorusunun cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ulusal Sesleniş konuşmasına belli olacak.



Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok yer ve işyeri kapatılmıştı... sonrasında koronavirüsün düşüş göstermesiyle beraber birçok işletme açılmıştı. Normalleşmenin kademe kademe ilerlemesiyle halı sahalar, spor salonların açılmasıyla beraber normal hayata dönüldü. Ancak son haftalarda koronairüsle mücadelede aksaklıklar ve vaka sayısının yükselmesi bir takım kararların alınmasına neden oldu. İlk önce 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 27 ilde bu kararlar uygulandı. sonra sigara içme yasaklaması getirildi. Ancak bu kararlara rağmen toplu taşımalarda önlemlere uyulmadı. Vakalarda ciddi artış yaşandı ve günlük vaka sayısı 3 bini geçti.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve maske takmanın yok sayılmasıyla vakalar yükseliş oldu. Sosyal mesafenin en çok uyuulması gereken yerlerden biri olan halı sahalar ve spor merkezlerinde de hangi kısıtlamalar ve yasakların geleceği, Kabine toplantısında alınanlar ile belli olacak. Kabine Toplantısı sonra Erdoğan'ın yapacağı Ulusa Sesleniş konuşması merakla bekleniyor.



Koronavirüs nedeniyle yasakların gelme ihtimali doğrultusunda futbolseverler halı sahalar kapatılacak mı sorusuna cevap arıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda somut adımlar bekleniyor. Kabine toplantısı bugün 15.30'da başladı ve hangi kararlar alındığı, toplantı sonrasında belli olacak. Halı sahaların kapatılıp kapatılmadığına ilşkin sorunun cevabını sizler için buradan paylaşacağız.



Sosyal hayatta koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelme ihtimaline bağlı olarak futbol severler halı sahalar kapanacak mı sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı. Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu 'somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine toplantısı bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde başlayacak ve yeni tedbirler belli olacak.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yeni tedbirler kapsamında spor salonları, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanmaları uygun görüldü.

