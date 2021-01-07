SPK ceza yağdırdı! 14 kişi ve 1 şirkete işlem yasağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ pay piyasasında 5 Kasım-17 Aralık döneminde ortaya çıkan fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin inceleme yaptığı SPK haftalık bülteninde yer aldı.

SPK tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 14 kişi ve 1 şirket hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kurul, Ahmet Semih Yıldırım, Aslıhan Havare, Bedi Uğur Havare, Bedrettin Sefa Yıldırım, Büşra Kurtulmuş, Cem Dursun, Ferhat Dursun, Nevzat Yıldırım, Pembe Yörür, Sabahattin Reha Şen, Sena Yıldırım, Süleyman Al, Yunus Pehlivan ve Yusuf Kürşad Uzal ile Kayalıoğlu Orman Ürünleri Ticaret Pazarlama Nakliyat Hafriyat Taahhüt Limited Şirketi hakkında yarın başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

