SpaceX'ten önemli karar! Starlink uydularının fırlatılışı iptal edildi
Falcon 9 roketinin üzerindeki kameranın bozulması nedeniyle 60 iletişim uydusunun fırlatılışı iptal edildi.
GÜNDEM 23.10.2020, 04:58
Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunun fırlatılışını iptal etti.
Şirketten yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan fırlatışın, Falcon 9 roketinin üzerindeki kameranın bozulması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, arıza sonrası, güvenlik prosedürü gereği tüm roketin teknik muayeneden geçirilmesi gerektiği, bu işlemin ardından fırlatış için yeniden uygun zaman aralığı tespit edileceği belirtildi.
En son 18 Ekim'de Starlink ağının parçası 60 uyduyu, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatan SpaceX, Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 14'üncü fırlatışın gerçeleştirmişti.
Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlayan SpaceX, projenin 2027'de tamamlanması hedefliyor.
Şirketten yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan fırlatışın, Falcon 9 roketinin üzerindeki kameranın bozulması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, arıza sonrası, güvenlik prosedürü gereği tüm roketin teknik muayeneden geçirilmesi gerektiği, bu işlemin ardından fırlatış için yeniden uygun zaman aralığı tespit edileceği belirtildi.
En son 18 Ekim'de Starlink ağının parçası 60 uyduyu, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatan SpaceX, Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 14'üncü fırlatışın gerçeleştirmişti.
Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlayan SpaceX, projenin 2027'de tamamlanması hedefliyor.
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