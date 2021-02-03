SpaceX’in uzay aracı patladı

Spacex'e ait Starship, roketinin, fırlatma işlemi ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Boca Chica tesisinde gerçekleşti

Fırlatma işleminin ardından planlandığı gibi Dünya’ya dönmesi hedeflenen Starship, gelecekteki görevlerde uzaya yapılacak olan dünya atmosferinden geri dönüşü simüle etmek için yaptığı manevradan sonra iniş hızını düşüremedi



Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 10 km yüksekliğe ulaşan Starship iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek 6 dakika 26 saniye sonra iniş geçtiği sırada, piste düştü ve patlamaya neden oldu.

