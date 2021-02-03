SpaceX’in uzay aracı patladı
Amerika'da Starship uzay aracı, uçuş testini gerçekleştirirken dünyaya inişi sırasında patladı.
GÜNDEM 03.02.2021, 07:21
Spacex'e ait Starship, roketinin, fırlatma işlemi ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Boca Chica tesisinde gerçekleşti
Fırlatma işleminin ardından planlandığı gibi Dünya’ya dönmesi hedeflenen Starship, gelecekteki görevlerde uzaya yapılacak olan dünya atmosferinden geri dönüşü simüle etmek için yaptığı manevradan sonra iniş hızını düşüremedi
Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 10 km yüksekliğe ulaşan Starship iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek 6 dakika 26 saniye sonra iniş geçtiği sırada, piste düştü ve patlamaya neden oldu.
Fırlatma işleminin ardından planlandığı gibi Dünya’ya dönmesi hedeflenen Starship, gelecekteki görevlerde uzaya yapılacak olan dünya atmosferinden geri dönüşü simüle etmek için yaptığı manevradan sonra iniş hızını düşüremedi
Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 10 km yüksekliğe ulaşan Starship iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek 6 dakika 26 saniye sonra iniş geçtiği sırada, piste düştü ve patlamaya neden oldu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|21
|44
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|22
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|22
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Wolverhampton
|22
|26
|14. Crystal Palace
|21
|26
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü