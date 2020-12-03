SpaceX'den bir çılgınlık daha: Ayda araba yarışı düzenleyecek
Elon Musk ve uzay şirketi SpaceX çılgın bir projeye daha imza atıyor. Önümüzdeki yıl iki uzaktan kumandalı arabayla ay yüzeyinde yarış düzenlemeyi planlıyor.
GÜNDEM 03.12.2020, 22:57
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Business Insider'ın haberine göre, SpaceX bu konuyla ilgili olarak, Ferrari, BMW, MClaren için yaptığı tasarımlarla ünlü Frank Stephenson'ı görevlendirdi.
Bu girişimi, "geleceğin yenilikçilerinin gelişmesine yardımcı olan, büyük hayaller kurmalarına ve hiçbir şeyin olanaksız olmadığını anlamalarına olanak tanıyan bir proje" diye tanımlayan Stephenson, "Uzay büyüleyici bir yer, yeni yetişen tasarımcılar için henüz hiç dokunulmamış durumda ve bu yenilikçi projede yer alanlarla bilgilerimin bir bölümünü paylaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Bu girişimi, "geleceğin yenilikçilerinin gelişmesine yardımcı olan, büyük hayaller kurmalarına ve hiçbir şeyin olanaksız olmadığını anlamalarına olanak tanıyan bir proje" diye tanımlayan Stephenson, "Uzay büyüleyici bir yer, yeni yetişen tasarımcılar için henüz hiç dokunulmamış durumda ve bu yenilikçi projede yer alanlarla bilgilerimin bir bölümünü paylaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
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