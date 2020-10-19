SpaceX yeni bir uydu daha fırlattı

Roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya fırlattı.

Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı açıklandı.

Açıklamada, yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketinin fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya döndüğü, şirketin Atlantic Okyanusu'ndaki insansız yüzer platforma konduğu belirtildi.

Bu, SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 14'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

