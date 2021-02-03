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“Sözleşmeli personele kadro verilmeli”

Millî Gazete Ankara Temsilcisi ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu’yu ziyaret etti.

GÜNDEM 03.02.2021, 04:33
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“Sözleşmeli personele kadro verilmeli”
Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Uslu, yerel yönetimlerin en büyük sorunu haline gelen sözleşmeli personel ile ilgili söz verilen kadroya ilişkin adım atılması gerektiğini söyledi.
Millî Gazete Ankara Temsilcisi ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz, mesai arkadaşları ile birlikte Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu’yu ziyaret etti. Ziyarette yerel yönetim personelinin sorunlarına dikkat çeken Uslu, yeni adımların atılmasını ve sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi.
Sözleşmeli personelin yaşadıkları sıkıntının giderilmesi için bir an önce kadro verilmesi gerektiğinin altını çizen Uslu, “En zor, en kritik ve en acil olan konu sözleşmeli personel olarak görev yapan kardeşlerimiz. Yerel yönetimlerde birçok sıkıntımız var ancak en kriz halini almış durum sözleşmeli durumudur. Alanda, masada, medyada, davalarda, soruşturma açılmasında bütün mücadeleyi yaptık, yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz” dedi. 

Uslu, 400 bine yakın sözleşmeli personelin yerel yönetimlerin bünyesinde olduğunu aktararak, “Bakanlıklarda çalışan sözleşmelilerin sözleşmesi bir bakıma otomatik yenileniyor. Fakat yerel yönetimlerde personelin kaderi belediye başkanının, belediye yönetiminin inisiyatifinde. ‘Size ihtiyaç kalmamıştır’ şeklinde basit bir cümleyle iş akitleri feshediliyor. Şu anda iş akdi fesih yazıları çalışma arkadaşlarımıza gelmeye başladı. Hangi siyasi görüşten veya hangi sendikadan olursa olsun hepsi bu vatanın evladıdır. Belediyeleri yönetenlerin bu vatan evlatlarını ayırmamaları lazım” uyarısında bulundu.

Salgın sürecinde yerel yönetimlerde çalışan personelin tamamen cephe hattında çalıştığına dikkat çeken Uslu, “Yerel yönetim personeli de salgın sürecinde cephe hattında mücadele ediyor. Zabıta kardeşlerimizden vefat edenler var. Sosyal, sağlık ve mezarlıklar müdürlüğünde çalışıp vefat eden kardeşlerimiz var. Onlar da çok riskli gruptalar. Personellerin mağduriyetinin giderilmesi adına yetkilileri göreve çağırıyorum. Kronik rahatsızlıkları olanlar ve riskli alanlarda görev yapanlar 7/24 çalıştırılmaya başlandı. Fedakarca çalışan yerel yönetim personelinin de hakkı teslim edilmeli” dedi.
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