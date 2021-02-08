Soylu'dan Kati Piri'ye sert sözler: Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu’nda Hollanda’yı temsilen bulunan Kati Piri’nin paylaşımına sert cevap verdi.

Soylu, Piri’nin paylaşımını alıntı yaparak "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek" dedi.



Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın...Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek... https://t.co/tXqcw32HnJ

— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 7, 2021



Soylu tarafından alıntı yapılan Piri’nin paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

"Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye’deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için."

Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın...Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek... https://t.co/tXqcw32HnJ — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 7, 2021

