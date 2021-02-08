Son Dakika
Soylu'dan Kati Piri'ye sert sözler: Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın
İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Parlementosu’nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri’nin Twitter paylaşımına cevap verdi.
GÜNDEM 08.02.2021, 08:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu’nda Hollanda’yı temsilen bulunan Kati Piri’nin paylaşımına sert cevap verdi.
Soylu, Piri’nin paylaşımını alıntı yaparak "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek" dedi.
Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın...Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek... https://t.co/tXqcw32HnJ
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 7, 2021
Soylu tarafından alıntı yapılan Piri’nin paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:
"Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye’deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için."
Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın...Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek... https://t.co/tXqcw32HnJ — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 7, 2021
Soylu, Piri’nin paylaşımını alıntı yaparak "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek" dedi.
Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın...Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek... https://t.co/tXqcw32HnJ
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 7, 2021
Soylu tarafından alıntı yapılan Piri’nin paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:
"Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye’deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için."
Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın...Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek... https://t.co/tXqcw32HnJ — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 7, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|22
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Athletic Bilbao
|21
|25
|11. Celta de Vigo
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16
Sayfalar Tümü