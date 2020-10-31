Soylu'dan İzmirlilere trafik uyarısı! "Araçlarınızı kullanmayın"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de araçlarını kullanarak trafiğe neden olan vatandaşlara uyarıda bulundu.
GÜNDEM 31.10.2020, 01:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, izmir'de yaşanan yıkıcı deprem sonrasında vatandaşlara araçlarını kullanmama çağrısı yaptı.
Yollarda yaşanan trafikten ötürü ekiplerin çalışmalarının aksadığını vurgulayan Bakan Soylu, Twitter hesabından vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:
İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.Tek ihtiyacımız YOLLütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) October 30, 2020
" İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.
Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.
Tek ihtiyacımız YOL,
Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız"
İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.Tek ihtiyacımız YOLLütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) October 30, 2020 pushfn('ads');
Yollarda yaşanan trafikten ötürü ekiplerin çalışmalarının aksadığını vurgulayan Bakan Soylu, Twitter hesabından vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:
İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.Tek ihtiyacımız YOLLütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) October 30, 2020
" İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.
Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.
Tek ihtiyacımız YOL,
Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız"
İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.Tek ihtiyacımız YOLLütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) October 30, 2020 pushfn('ads');
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