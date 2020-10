Soylu'dan İzmirlilere trafik uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, izmir'de yaşanan yıkıcı deprem sonrasında vatandaşlara araçlarını kullanmama çağrısı yaptı.

Yollarda yaşanan trafikten ötürü ekiplerin çalışmalarının aksadığını vurgulayan Bakan Soylu, Twitter hesabından vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:

İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.Tek ihtiyacımız YOLLütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx

— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) October 30, 2020



