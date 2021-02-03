Soylu'dan flaş açıklama: Koronavirüs tedbirleri gevşetilecek mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Soylu, burada yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirlerinin ne zaman gevşetileceğini de açıkladı.

Soylu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Ben korona geçirdim. Annem 61. gün oldu hala makinaya bağlı yaşıyor. Kısıtlama kararları aldığımızdan beri çok ciddi iniş var. Türkiye, Avrupa'ya kıyasla çok ciddi bir mücadele veriyor.

Buradaki tedbirleri gevşettiğimiz andan itibaren hastalığın nereye gideceğini mutasyonun nereye götüreceğini bilmiyoruz. Bizim için sağlık sisteminin sürdürebilirliği önemli.

*Kısıtlamalar için biraz daha sabretmeliyiz. Açarsınız bir ay sonra kapatırsınız bu iyi bir şey değil. Belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz. Parti kongreleri de tedbirler alınarak yapılıyor.

Bu zamana kadar iş yerleri hariç 2 milyona yakın kişiye ceza kesildi.

