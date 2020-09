Soylu'dan AYM Başkanı'na sert yanıt

"Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil" diyen Soylu, "Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız noktayı ifade etmeliyiz. Ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım. Benim dilim düşünceyi saklamaz. Ne varsa onu ifade etmeye çalışır. Şimdi Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu. İlk üyelerinin içinde kimler var. Adnan Menderes'i asanlar. Türkiye'de birçok tartışmalar oldu. Türkiye'de başörtüsü kaç sene tartışıldı? Sınavda bir hoca geldi sınıfımızdaki kız arkadaşımızın başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. İzin vermedik. AYM ne yaptı? Siyaset yol açmaya çalıştı, AYM iptal etti. Bu bir şey demek; istediğimiz kadar özgürlük veririz, istediğimiz kadar kısıtlarız. 17-25 Aralık nasıl geldi bu ülkeye ya? Birisi ifade etsin. Peki bunlardan sonra derdiniz ne ya? Bugün ne oluyor da bisiklet tartışması başlattınız. Dönüp AYM üyesinin bisikletini gösterip, pr üzerinden tweet atması sakil bir düşüncedir" ifadelerini kullandı.

Soylu, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu ülkede çukur, barikat hendek olayları oldu mu olmadı mı? Yüzlerce evladımız şehit olmadı mı? Ne istediler. Dediler ki: Ey devlet senin yapını kaldırıyorum, yerine burada yenisini yapıyorum. Bütün bu hakların tamamını kim engelledi? PKK. Devletin görevi kamu düzenini sağlamaktır. Vatanseverlik herkesin görevidir. AYM ne yaptı? Şöyle bir karar verdi: Bir bildiri imzaladılar. Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız. 'Bu kasıtlı ve planlı kıyım'. Siz kabul eder misiniz böyle bir cümleyi? 'Devlet katliam yaptı' diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Onlarca, yüzlerce evlat şehit oldular, gazi oldular. Bu memleket kolay mı kurtarıldı? Müzakere koşullarından tutun, rezil bir bildiri bu. Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. Şimdi biz bu ülkenin varlığı için kendini feda edenlere ne anlatacağız? Ağzımda 3 kelam varsa bunu söylerim."

"AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım" diyen Soylu, "Bir de Can Dündar var. Can Dündar'ı kim bıraktı. Kaçtı gitti. Daha demin tweet attı. Özgürlüğü savunmaya çalışan taraf biziz" ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle devam etti: "Kendimle ilgili kararlarım dışında bir eleştiri yaptım mı? Kamu düzeninin sağlanması için diyor ki Ankara-İstanbul arası yürüyüş olsun. Mesele güvenlik meselesi mi, özgürlük meselesi mi? Biz güvenliği sağlarız. Yani bir HDP'li bizden şu meydanı istedik vermediniz desin? Yeter ki terör örgütü pankartı, sloganı atılmasın. Gezi Olayları'nda ana artelleri kapatmadılar mı? Bir süre sonra ekonomi ne olur? Acil hastalar götürülmeyecek mi? Güvenlik, özgürlük için var. AYM Başkanı, Polis Akademisi Başkanı'ydı. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ben ihraç ettim. Biz bu milletin başına bu felaketi nasıl getirebiliriz? Bu nesil bu ülkede her şeyi gördü. Yokluk gördü mü, açlık gördü mü, ABD'nin parmak salmasını gördü mü? Bunların hepsini bu ülke gördü. Gelecek nesiller neden bunu görsün? İlmin kibrine kapılmayın. Türk yargısı büyük bir sınav veriyor."

"Bizim sarılacağımız tek şey hukuktur" diyen Soylu, "Bizim AYM, AİHM'in şubesi midir? AİHM şurada Yunanistan 6 aylık çocukları denize atıp öldürdü. AİHM sesini mi çıkardı? Nedir bu batıcılık hayranlığı. Biz doğrusunu yapalım. Doğrusunu ortaya koymaya çalışalım. Allah ilmin kibrinden bizi sakınsın."

"EN BÜYÜK MİRAS CUMHURBAŞKANIMIZLA ÇALIŞMA ŞEREFİDİR"

Süleyman Soylu açıklamasında, "Ülkelerin güçleri vardır. Biz siyaset biliminde buna milli güç diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bu ülkenin milli gücüdür. Gelecek Türkiye'si tarafından kabul edilecek, büyüme, atılan adımlar, Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin terörle mücadelesi, sanayisi bu böyle olacak. Allah göstermeyi nasip edecek" dedi.

"Yaklaşık 8 yıldır AK Parti'de çalışıyorum" diyen Soylu, "Yarını önemseyenler olabilir. Çok doğaldır. Benim şahsi kanaatim Türkiye'nin bugünü önemlidir. Bu dönemi iyi atlatmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Benim bırakabileceğim en büyük miras sayın Cumhurbaşkanımızla çalışma şerefidir. Erdoğan'dan sonra siyaset veya bu görevlerle ilgili mezar taşında herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Ama Erdoğan'la çalıştı şerefiyle bitirdi. Bundan daha şeref bir şey yok" ifadelerini kullandı.



'Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez' hükmünü, Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kararı eleştirirken, Anayasa Mahkeme Başkanı Zühtü Aslan'a, "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" diyerek tepki göstermişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eleştirilerine yanıt vermişti. Arslan, "Yargı kararları eleştirilebilir. Yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır" demişti.