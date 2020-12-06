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Soylu, Kübra Par'ı iftira atmakla suçladı: Ben kendimi ortaya koydum

Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonum dinleniyor iddiası tartışmaları devam ediyor. Habertürk yazarı Kübra Par yazısında tartışmaya katıldı. Süleyman Soylu, Par'a cevap verdi: Ben kendimi ortaya koyuyorum

GÜNDEM 06.12.2020, 16:49
Soylu, Kübra Par'ı iftira atmakla suçladı: Ben kendimi ortaya koydum
Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonunun dinlendiği iddiaları ile ilgili tartışmalara kaleme aldığı köşe yazısı ile katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Kübra Par'ın "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" başlıklı yazısına cevap verdi. Bakan Soylu, hukukun izin vermediği kimsenin dinlenemeyeceğini savunarak, Par'ı kurguya teslim olmakla ve iftira atmakla suçladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par'ın, "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" başlıklı yazısına sosyal medya hesabından cevap verdi. 

Süleyman Soylu, Kübra Par'ın yazısının paylaşımının altına şunları yazdı: "Kübra Hanım, Yazık, üzüldüm adınıza hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, Ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz... Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum Ya iftira sahipleri?! Anamuhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır."

Gazeteci Kübra Par bugünkü "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" başlıklı yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde verdiği bir söyleşide kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, bu yüzden ailesinin tedirgin olduğunu söylediğini hatırlatarak, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır' diye yanıt vermiş. Ardından da eklemiş: 'İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir.' İnşallah öyledir ama şimdi sokağa çıkıp yoldan geçen 100 kişiye 'Sizce CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun telefonu dinleniyor mudur?' diye sorsak, 100’ü de 'Tabii ki dinleniyordur' der" ifadelerini kullanmıştı. 

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına cevaben dün yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır." demişti. Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'telefonum dinleniyor' cevabı 
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