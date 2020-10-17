Soylu: "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş..."
Bakan Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ziyaret etti. Soylu, "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş" if
GÜNDEM 17.10.2020, 13:43
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Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile geceyi Yüksekova ilçesindeki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde geçirdi.
Sabah saatlerinde askerlerle kahvaltı yapan Bakan Soylu ve beraberindekiler, ardından askerlerle fotoğraf çektirdi.
Bakan Soylu daha sonra Cilo Göllerbaşı Sat Buzul Göllerine gelerek buzul gölü kenarında kahve içti, beraberindekilerle sohbet etti.
Burada, "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş..." ifadesini kullanan Bakan Soylu, "3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Göllerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah'a şükürler olsun." dedi.
Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş... 3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz.Allah’a şükürler olsun... pic. twitter.com/tSPfiDIGnO
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) October 17, 2020
Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş... 3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz.Allah’a şükürler olsun... pic. twitter.com/tSPfiDIGnO pushfn('ads'); — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) October 17, 2020
Sabah saatlerinde askerlerle kahvaltı yapan Bakan Soylu ve beraberindekiler, ardından askerlerle fotoğraf çektirdi.
Bakan Soylu daha sonra Cilo Göllerbaşı Sat Buzul Göllerine gelerek buzul gölü kenarında kahve içti, beraberindekilerle sohbet etti.
Burada, "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş..." ifadesini kullanan Bakan Soylu, "3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Göllerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah'a şükürler olsun." dedi.
Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş... 3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz.Allah’a şükürler olsun... pic. twitter.com/tSPfiDIGnO
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) October 17, 2020
Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş... 3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz.Allah’a şükürler olsun... pic. twitter.com/tSPfiDIGnO pushfn('ads'); — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) October 17, 2020
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