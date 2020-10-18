Soykırım diyordunuz ya işte soykırım!

Soykırım böyle olur. Azerbaycan’a karşı cephede sürekli büyük darbeler alan vahşi Ermeni ordusu, mağlubiyetin hıncını sivil yerleşim birimlerini bombalayarak çıkarmaya çalışıyor. Ermenilerin 11 Ekim’deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan’ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yıkıcı 2’nci kanlı saldırıya maruz kaldı. Hain saldırıda 1’i bebek, 1’i çocuk 13 sivil şehit oldu. Böylece şehit olan sivil sayısı da 60’a yükseldi.

Ermenistan’ın füze ile saldırdığı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de enkaza dönen evlerde şehit olan siviller son yolculuğuna uğurlandı. Baba Röyal Şahnazarov, anne Züleyha Şahnazarova ve 1.5 yaşındaki kız çocukları Medine Şahnazorova saldırıda şehit düşenler arasındaydı. Aynı ailenin üç üyesinin yanı sıra hayatını kaybeden 4 sivil de Şehitler Hiyabanı’nda yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Sivilleri uykudayken hedef alan füze, Ermenistan topraklarından ateşlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Gence’deki sivillere yönelik 2’nci kanlı saldırısını yine “Elbrus” veya “Scud” diye adlandırılan orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirdiğini belirtti. Ermenistan’ın 2’nci defa Elbrus füzesiyle saldırısına maruz kalan Gence kenti, Ermenistan ve Azerbaycan cephe hattında yer almıyor. Elbrus füzesi, 700 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesi bulunan ve menzili 300 kilometre olan yıkıcı gücü yüksek bir silah.

Ermenistan sınırlarına yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan Gence, 500 bin nüfusa sahip ve Azerbaycan’ın 2’nci büyük kenti. Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına doğru fırlatılan balistik füze, yerel saatle gece 01.00 sularında Gence kentinin Cevathan Mahallesi’ndeki Hüsü Haciyev Sokağı’nda bulunan sivillere ait apartman ve evlere isabet etti.

Düştüğü noktada büyük çaplı çukur oluşturan füze, 20 evin yıkılmasına neden oldu. Saldırı sonucu sokaktaki tüm evlerde büyük tahribat oluştu. Evlerin enkazındaki çocuklara ait anıların bulunduğu albümler, ayakkabılar, oyuncaklar, kına tepsisi ve elbise gardıropları saldırının acımasızlığını gözler önüne serdi.

Gence’ye ilk saldırının düzenlendiği 11 Ekim’den bu yana Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 17 köyü işgalden kurtardı. Genceli vatandaşlara göre Ermenistan, Azerbaycan’ın bu ilerleyişine karşı sivillerden intikam alıyor. Saldırıda evi büyük hasar gören ve hafif yaralanan Kamil Abbasov, “Ordumuzu, askerlerimizi hedef alacak güçleri ve kabiliyetleri yok. Bunun yerine kolay hedef olan sivilleri vuruyorlar” şeklinde konuştu. Abbasov, “Ermenistan sivillerden intikam alıyor” dedi. Ermenistan’ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 61 sivil yaşamını yitirdi, 280 sivil yaralandı.

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönünde durumun gerginliğini koruduğu belirtildi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinin farklı yönlerdeki savunma hatlarını kırmayı ve ilerlemeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan askerlerinin operasyonlarda bazı elverişli tepe ve mevzileri ele geçirdiği vurgulandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sivil yerleşim birimlerine vahşi Ermenistan ordusunca yapılan saldırıların yanıtını savaş meydanında vereceklerini bildirdi. Aliyev, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, faşist Erivan yönetiminin Gence’ye saldırarak bir daha savaş suçu işlediğini belirtti. Gence ve Mingeçevir’e yapılan namert saldırı sonucu Azerbaycanlıların yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını hatırlatan Aliyev, saldırıların Azerbaycan halkının iradesini kıramayacağını vurguladı.

Erivan yönetiminin sivillere saldırı nedeniyle yargılanması gerektiğini belirten Aliyev, “Onların yanıtını savaş meydanında veriyoruz. Şehit olan masumların intikamını savaş meydanında alıyoruz ve alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık, savaşmayacağız. Biz Ermeni değiliz” dedi. Aliyev, Erivan yönetimine ise şu uyarılarda bulundu: “Kendi isteğinizle topraklarımızı terk edin. Hiçbir güç bizi durduramaz. Bunu herkes bilmelidir. Çıksın Ermenistan bizim toprağımızdan. Ermenistan yönetimi suçludur. Biz bu suçluları cezalandıracağız.”

Gence’ye ilk saldırının düzenlendiği 11 Ekim’den bu yana Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 17 köyü işgalden kurtardı. Genceli vatandaşlara göre Ermenistan, Azerbaycan’ın bu ilerleyişine karşı sivillerden intikam alıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sivil yerleşim birimlerine vahşi Ermenistan ordusunca yapılan saldırıların yanıtını savaş meydanında vereceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’ın savaş suçu işlemeye ve sivilleri katletmeye devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Gence saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, “Cephede kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu” denildi.

Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

