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Şov yapayım derken kafasını kırdı! YouTuber köprüden nehre düştü
Teksas eyaletinde yer alan Pennybacker Köprüsü'nden nehre atlayan ABD'li YouTuber Saa Fomba, kafatasını kırdı. Sosyal medya kullanıcıları ise Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.
GÜNDEM 01.12.2020, 20:41
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ABD'li YouTuber Saa Fomba, şov yapmak ve YouTube hesabına yüklemek için kayda aldığı videoda, Teksas'ta yer alan metrelerce yükseklikteki Pennybacker Köprüsü'ne tırmandı.
17 dakikalık videoda, "Umarım bu video sizi hayallerinizin peşinden koşmanız için motive eder. Normal bir yaşam sürmede hiçbir eğlence görmüyorum" ifadelerini kullandı.
İzleyicilerine 'hayallerinin peşinden koşma' çağrısında da bulunan Fomba, Pennybacker Köprüsü'nden metrelerce yükseklikten nehre atladı. Atlayıştan sonra bir süre suda sessiz kalan Fomba daha sonra yardım için seslendi.
Nehirde teknede bulunan kişiler Fomba'ya yardım ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri Fomba'yı hastaneye kaldırıldı. Atlayışı sonrasında Fomba'nın kafatasını kırdığını belirtildi.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.
17 dakikalık videoda, "Umarım bu video sizi hayallerinizin peşinden koşmanız için motive eder. Normal bir yaşam sürmede hiçbir eğlence görmüyorum" ifadelerini kullandı.
İzleyicilerine 'hayallerinin peşinden koşma' çağrısında da bulunan Fomba, Pennybacker Köprüsü'nden metrelerce yükseklikten nehre atladı. Atlayıştan sonra bir süre suda sessiz kalan Fomba daha sonra yardım için seslendi.
Nehirde teknede bulunan kişiler Fomba'ya yardım ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri Fomba'yı hastaneye kaldırıldı. Atlayışı sonrasında Fomba'nın kafatasını kırdığını belirtildi.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.
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