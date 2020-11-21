Şota'dan büyük başarı! Takımı yine şampiyon oldu

Şota Arveladze'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Özbekistan Süper Ligi'nden Pakhtakor takımı Kokand 1912’yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Galibiyet sonrası puaanı 59'a yükselen Pakhtakor, en yakın rakibi Nasaf ile arasındaki puan farkını 13'e çıkarttı.



Sezon sonuna 6 hafta kala liderliği eline alan Pakhtakor, toplamda 13. şampiyonluğunu alındı.

Özbekistan Kupası'nı daha önce 12 kez müzesine götüren ülkenin en köklü kulüplerinden Pakhtakor, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 2003 ve 2004 yıllarında yarı final oynamıştı.

Şota Arveladze daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv takımlarını çalıştırmıştı.

