Sosyal yardım parası nasıl alınır? Sonuçlar nereden öğrenilir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara verilecek olan 1000 TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplam 620 bin haneye yardımın ulaştığını ve 3. faz dönemi ödemelerinin başladığın duyurmuştu..



E-devlete giriş yaptıktan sonra, sizden istenilen TC Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurun ve başvuruyu tamamlayın.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra yine aynı sayfa üzerinden ‘başvuru takibi' kısmına tıklayarak başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz.



Türkiye’de pandemi sosyal destek yardımları olan 1000 TL nakdi olarak üç faz olarak ödenecek.

İlk iki faz ödemeleri, dernek ve vakıfların belirlediği ailelere ödenmiş, 3. faz için ise e-devlet üzerinden başvurular alınmıştı.

Bakan Zümrüt Selçuk 620 bin haneye ödemelerin yapıldığını açıkladı.

Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.



