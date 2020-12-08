Sosyal yardım paraları hesaplara yatıyor! İşte sorgulama ekranı

Koronavirüs salgını nedeniyle baş gösteren ekonomik krize çare olması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilen 1000 TL sosyal yardım parası verilmektedir.

Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılırken vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım parasının ne zaman verileceğini merak ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi olan ailelere 1000 TL sosyal yardım parası verileceğini duyurmuştu.



1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.



E Devlet üzerinden, sizden istenilen TC Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurun ve başvuruyu tamamlayın. Başvurunuzu tamamladıktan sonra yine aynı sayfa üzerinden ‘başvuru takibi' kısmına tıklayarak başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz.

