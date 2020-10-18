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Sosyal medyanın fişi mi çekiliyor?
Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirildi.
GÜNDEM 18.10.2020, 10:58
‘Sosyal medya yasası' olarak bilinen düzenlemenin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesinin ardından Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirildi.
Sosyal medyayı susturma olarak tepkilere neden olan düzenlemenin neler getireceği henüz net değil.
Sosyal medya platformunun temsilcilik açmaması durumunda nelerle karşılaşabileceğini değerlendiren Hukukçu Doç. Murat Volkan Dülger “İlk aşamada 10 milyon TL, ikinci aşamada 30 milyon TL ceza var. Üçüncü aşamada bu platformlara Türkiye'deki kişi ve şirketlerin reklam vermesi yasaklanacak. Son olarak yüzde 90'a kadar trafiği daraltılan bir siteye erişilmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla örtülü şekilde yasaklanmış olacaklar” dedi.
Sözcü’nün haberine göre, yasayla ifade özgürlüğünün zarar görebileceğini kaydeden Dülger şöyle konuştu:
İçeriğin sosyal medya temsilciliği tarafından kaldırılması durumunda itiraz hakkının tanınmadığını söyleyen Dülger bu durumun hukuka aykırı olduğunu söyledi:
Dülger, temsilciliklerin mahkeme kararını 24 saatte uygulamak zorunda olduğunu belirtti ve “Temsilcilikler, hakimlik öncesinde başvuru kapısı gibi düşünülüyor. Erişim engellemesi, yayından kaldırma kararı alınırsa 24 saatte uygulanmalı” dedi.
“Temsilci atamaması halinde, bu platformların fiili olarak ‘fişlerinin çekilmesi' söz konusu. Bu da her şeyden önce, kişilerin kendini özgürce ifade edebildiği mecraların yok olması anlamına gelecektir. Temsilcilik açılması halinde kişiler doğrudan başvuru yapabilecek. Temsilciler 48 saat içinde içeriğin yayından kaldırılması ya da kaldırılmaması yönünde karar verecek. Temsilciliklerin suç işlendiğine ilişkin karar verme yetkisi yok.”
“Kaldırılan yayın ifade ve basın özgürlüğü kapsamında da kalıyor olabilir. Kanunda ifade özgürlüğü ihlal edilen kişilerin itiraz hakkı yok.”
Sosyal medyayı susturma olarak tepkilere neden olan düzenlemenin neler getireceği henüz net değil.
Sosyal medya platformunun temsilcilik açmaması durumunda nelerle karşılaşabileceğini değerlendiren Hukukçu Doç. Murat Volkan Dülger “İlk aşamada 10 milyon TL, ikinci aşamada 30 milyon TL ceza var. Üçüncü aşamada bu platformlara Türkiye'deki kişi ve şirketlerin reklam vermesi yasaklanacak. Son olarak yüzde 90'a kadar trafiği daraltılan bir siteye erişilmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla örtülü şekilde yasaklanmış olacaklar” dedi.
Sözcü’nün haberine göre, yasayla ifade özgürlüğünün zarar görebileceğini kaydeden Dülger şöyle konuştu:
İçeriğin sosyal medya temsilciliği tarafından kaldırılması durumunda itiraz hakkının tanınmadığını söyleyen Dülger bu durumun hukuka aykırı olduğunu söyledi:
Dülger, temsilciliklerin mahkeme kararını 24 saatte uygulamak zorunda olduğunu belirtti ve “Temsilcilikler, hakimlik öncesinde başvuru kapısı gibi düşünülüyor. Erişim engellemesi, yayından kaldırma kararı alınırsa 24 saatte uygulanmalı” dedi.
“Temsilci atamaması halinde, bu platformların fiili olarak ‘fişlerinin çekilmesi' söz konusu. Bu da her şeyden önce, kişilerin kendini özgürce ifade edebildiği mecraların yok olması anlamına gelecektir. Temsilcilik açılması halinde kişiler doğrudan başvuru yapabilecek. Temsilciler 48 saat içinde içeriğin yayından kaldırılması ya da kaldırılmaması yönünde karar verecek. Temsilciliklerin suç işlendiğine ilişkin karar verme yetkisi yok.”
“Kaldırılan yayın ifade ve basın özgürlüğü kapsamında da kalıyor olabilir. Kanunda ifade özgürlüğü ihlal edilen kişilerin itiraz hakkı yok.”
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