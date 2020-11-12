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Sosyal medyadan duyurdu! Bir Belediye Başkanı daha koronaya yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
GÜNDEM 12.11.2020, 21:46
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Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup 14 günlük karantina sürecini evimde geçireceğim. Sağlık durumum gayet iyi. Kadirli için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Covid-19 salgınının arttığı bugünlerde maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim ve kurallara uymaya özen gösterelim" ifadelerini kullandı.
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