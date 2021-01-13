Sosyal medyada gündem...
Millî Gazete’nin kuruluş yıldönümü sosyal medyada da gündem oldu.
GÜNDEM 13.01.2021, 04:34
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Gazeteciler, akademisyenler, siyasi parti ve STK yöneticileri, kıymetli okuyucularımız #MilliGazete49Yaşında etiketiyle sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.
Millî Gazete’nin yarım asıra yakın süredir devam eden ilkeli ve hakikat merkezli yayın anlayışına vurgu yapılan yorumlarda, gazetemize dair iyi dilekler paylaşıldı.
Millî Gazete’nin yarım asıra yakın süredir devam eden ilkeli ve hakikat merkezli yayın anlayışına vurgu yapılan yorumlarda, gazetemize dair iyi dilekler paylaşıldı.
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