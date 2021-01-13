Sosyal medyada gündem...

Gazeteciler, akademisyenler, siyasi parti ve STK yöneticileri, kıymetli okuyucularımız #MilliGazete49Yaşında etiketiyle sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.



Millî Gazete’nin yarım asıra yakın süredir devam eden ilkeli ve hakikat merkezli yayın anlayışına vurgu yapılan yorumlarda, gazetemize dair iyi dilekler paylaşıldı.

