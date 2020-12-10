Sosyal medyada Doğu Türkistan desteği

Çin hükümetinin, Uygur Türklerine yönelik sistematik baskı yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. ABD-Çin arasındaki Ticaret Savaşı'nın odağında olan telekomünikasyon devi Huawei’nin, Uygur Türklerini anında hükümete ihbar eden yüz tanıma sistemini test ettiği ortaya çıktı. Çin'in baskı ve asimalasyonuyla beraber bu bu uygulamasına da tepki gösteren vatanşlar, sosyal medyada Doğu Türkistan'a ses olmak için #DoğuTürkistanıDuyuyoruz hastagh'iyle çalışma başlattı.

