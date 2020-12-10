Sosyal medyada Doğu Türkistan desteği
Çin'in Uygur Türklerine yönelik asimilasyon ve baskıcı tutumuna karşı sosyal medyada bir araya gelen vatandaşlar, Doğu Türkistan'a ses olmak için hastagh çalışması başlattı.
GÜNDEM 10.12.2020, 22:33
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Çin hükümetinin, Uygur Türklerine yönelik sistematik baskı yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. ABD-Çin arasındaki Ticaret Savaşı'nın odağında olan telekomünikasyon devi Huawei’nin, Uygur Türklerini anında hükümete ihbar eden yüz tanıma sistemini test ettiği ortaya çıktı. Çin'in baskı ve asimalasyonuyla beraber bu bu uygulamasına da tepki gösteren vatanşlar, sosyal medyada Doğu Türkistan'a ses olmak için #DoğuTürkistanıDuyuyoruz hastagh'iyle çalışma başlattı.
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