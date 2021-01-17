Sosyal medya platformlarına önemli bir yasak geliyor

Sosyal medya düzenlemesinin yasalaşması sonrasında Türkiye'de temsilci atayacağını açıklayan sosyal medya ağı sayısı 6'ya yükselirken temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam yasağı verilecek.

Reklam yasağının uygulamasını BDDK, Merkez Bankası, Vergi Denetimi Kurulu ve ilgili tüm kamu kurumları takip edecek. Temsilci atamayı kabul etmeyen sosyal medya ağlarına son aşamada bant daraltma cezası uygulanacak.

BTK tarafından temsilci atamayan şirketlere 30 milyon liralık idari para cezası kesilmiş ve tebliğ edilmişti.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa, Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

VK, Google (Youtube), Tiktok ve Dailymotion ardından Linkedin de Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı.

