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Sosyal medya devlerinin biletleri kesildi! İkici yaptırımı da aldılar

Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram, Türkiye'de temsilci bulundurma şartını yerine getirmeyerek ikinci yaptırım cezasını aldı. Buna göre Sosyal medya devlerine 30'ar milyon TL ceza verildi.

GÜNDEM 03.12.2020, 22:16
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Sosyal medya devlerinin biletleri kesildi! İkici yaptırımı da aldılar
Ekim ayında yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre bu platformların Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluğa uyulmazsa kademeli olarak bir dizi ceza ve yaptırım gündeme gelecekti. 
Bloomberg'in haberine göre, açıklamalarda bulunan bir hükümet yetkilisi, Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook,  Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a ikinci yaptırım olan 30’ar milyon TL’lik cezalar kesildi.

Ekim ayında yürürlüğe giren ve Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerine temsilci bulundurma zorunluluğu getiren yasaya uyan tek şirket Rusya merkezli VK olmuştu.
Bunun dışında Twitter, Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya şirketlerinin hiçbiri temsilci atamazken 3 Kasım 2020 tarihine kadar bir ay içinde atanması gereken temsilcinin atanmaması sonucunda bu şirketlere 10'ar milyon TL ceza verilmişti. Yasaya hala uymamaları durumunda ise ikinci aşamada aynı cezanın 30 milyon olarak uygulanacağı açıklanmıştı. Öyle de oldu.
Peki yasaya göre temsilci atamamakta direnen şirketleri ne gibi yaptırımlar bekliyor:
TEMSİLCİ ATANMAZSA - 4 Kasım 202010 milyon TL ceza
30 GÜN İÇİNDE TEMSİLCİ ATANMAZSA - 4 Aralık 202030 milyon TL ceza
30 GÜN İÇİNDE TEMSİLCİ ATANMAZSA - 4 Ocak 2021Reklam yasağı
3 AY İÇİNDE TEMSİLCİ ATANMAZSA - 4 Nisan 2021Bant genişliği yüzde 50 daraltılacak
30 GÜN SONRA DA TEMSİLCİ ATANMAZSA - 4 Mayıs 2021Bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılacak
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