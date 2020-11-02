Sosyal medya devlerine tanınan süre doldu: Şimdi ne olacak?
Sosyal medya devlerine tanınan süre bugün oldu. Facebook, Twitter, Google, YouTube, TikTok, Linkedin gibi sosyal medya devleri Türkiye'de temsilci atamadı. Peki şimdi ne olacak?
GÜNDEM 02.11.2020, 19:18
AK Parti tarafından hazırlanan, sosyal medyaya sansürün önünü açacak ve kişisel veri güvenliğini tehlikeye atacak olan yasa tasarısının yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan sosyal medya platformlarına temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için tanınan süre bugün doldu.
Sosyal medya platformlarına verilen sürenin doldu. Peki şimdi neler yaşanacak?
Türkiye’de yasal temsilci atayan tek platform Rus sosyal medya platformu VK - VKontakte oldu. Rus sosyal medya platformu dışında başka temsilci atayan şirket şu ana kadar olmadı. Sosyal medya platformları kasım ayı içerisinde 10 milyon liralık ilk idari para cezaları kesilecek.
İşte sosyal medya devlerine uygulanacak yaptırımlar...
Sosyal medya platformlarına verilen sürenin doldu. Peki şimdi neler yaşanacak?
Türkiye’de yasal temsilci atayan tek platform Rus sosyal medya platformu VK - VKontakte oldu. Rus sosyal medya platformu dışında başka temsilci atayan şirket şu ana kadar olmadı. Sosyal medya platformları kasım ayı içerisinde 10 milyon liralık ilk idari para cezaları kesilecek.
İşte sosyal medya devlerine uygulanacak yaptırımlar...
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