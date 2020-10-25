Sosyal çığlık

Türkiye’deki ekonomik buhran gitgide daha da derinleşiyor. Hayat pahalılığı vatandaşın belini iyice bükerken insanımız çareyi sosyal medyayı kullanarak yardım talep etmede buldu. Son zamanlarda Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan boş buzdolabı fotoğraflarını, evlerinin ve çocuklarının halini paylaşan vatandaşlar insanlardan yardım bekliyor.

İşsizlik, ekonomik sorunlar ve darboğazın üstüne bir de koronavirüs salgını eklenince tamamen çaresiz kalan vatandaş, devletin sosyal yardımlarıyla da geçinemiyor. Son çare sosyal medyayla hayırseverlere ulaşmaya çalışan ihtiyaç sahipleri, boş buzdolabı fotoğraflarını, evlerinin halini ve yaşadığı sorunları yaptıkları paylaşımlarla anlatıp yardım talep ediyor. Öte yandan maddi imkansızlıklar nedeniyle sağlık imkanlarına ulaşamayan birçok kişi de hastalıkla mücadele etmek için sosyal medyadan yardım çığlıklarını duyurmaya çalışıyor. Twitter ve Facebook gibi uygulamalardan gelecek bir yardım elini bekleyen birçok mağdurun ortaya koyduğu bu tablo Türkiye’nin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.



Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkartılan ve paylaştığı boş buzdolabı fotoğrafıyla derdini anlatmaya çalışan bir vatandaş, “Salgın sebebiyle çalıştığım firma küçülmeye gittiği için işsiz kaldım. Kiraları ve faturaları ödeyemiyoruz. Evde erzak, gıda kalmadı. 2 buçuk yaşındaki kızıma dahi bir şey alamıyoruz. Yardımsever insanlar lütfen sesimizi duyun, bize yardımcı olun” diyerek yardım istedi. İşsiz olan bir başka ihtiyaç sahibi ise, “Ben bir yıldır işsizim. 4 çocukla yaşıyorum. Evim kira. Bir çocuğum raporlu hasta. Evimin bir tarafı yıkık” ifadeleriyle hayırseverlere seslendi. Ekonomik zorluklar içinde boğuşan iki çocuklu bir diğer anne ise, Allah rızası için yardım edin ev sahibi çık diyor. Çok zor geçiniyoruz. Çocuklarımın ihtiyaçlarını alamıyorum. Tüpüm bitti, dolduramıyorum” diyerek yardım talep etti.



Oğlu hastanede tedavi görmek zorunda olan bir anne, sağlık masraflarının altından kalkamayınca, “Allah rızası için hayırseverlerden az çok demeden yardım istiyorum. İnanın ki zor durumdayız. 3 ay bitti ve hastane komple ücretli oldu. Ama tedavimiz halen devam ediyor hem de maliyetler çok yüksek” paylaşımıyla sesini duyurmaya çalıştı. SMA hastalığı olan kızının ilaçları için sosyal medyaya başvuran bir başka kişi ise, “Meryem’in gücü tükenmeden ilacına kavuşması için az çok demeden destek olun yavruma” diyerek yardım istedi.



İhtiyaç sahiplerinin ve hasta yakınlarının sosyal medyadaki yardım çığlıklarına diğer kullanıcılar da kayıtsız kalmıyor. Yardım isteyen birçok kişinin paylaşımlarına destek veren sosyal medya kullanıcıları ve sivil toplum kuruluşları yetkililerin haberdar olabilmeleri için konuyu gündem haline getiriyor. Sanal ortamda giderek büyüyen bu içler acısı tablo, devletin sosyal yardım ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor.

