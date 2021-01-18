Sorunları raporlayıp bakanlıklara sundu

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatının güncel konularına ilişkin tespit ve önerilerinin yer aldığı raporu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere yetkili bakanlıklara sundu. Raporla ilgili konuşan Arslan, “Hak-İş olarak, yapılacak olan hukuk ve yargı reformunda çalışanların sorunlarının çözümü konusunda adımların atılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatının güncel sorunlarına ilişkin hazırladığı raporları hükümete sunmaya devam ediyor. Çalışanları yakından ilgilendiren pek çok konuya ilişkin hazırlanan raporlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere ilgili bakanlara sunuldu. Arslan imzasıyla gönderilen raporlarda, ekonomi ve hukuk reformu kapsamında 696 sayılı KHK düzenlemesi yapılırken, kadro dışı kalan işçilerin kadro almaları başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konularına ilişkin tespit ve önerilere yer verildi.



Hak-iş olarak çalışanların sorunlarının çözülmesi konusunda çalışma yürüttüklerini dile getiren Arslan, “Çalışanları yakından ilgilendiren ve büyük bir heyecanla çözülmesini bekledikleri konuları masaya yatırdık. Sorunları tespit ettik, önerilerimizi hazırladık. Hukuk ve ekonomi alanında reform hazırlıkları yapan hükümetimize ve ilgili bakanlarımıza bu raporlarımızı sunmayı sürdürüyoruz. Hak-İş olarak, yapılacak olan hukuk ve yargı reformunda çalışanların sorunlarının çözümü konusunda adımların atılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz” şeklinde konuştu.



Arslan, 696 sayılı KHK ile kadroya geçişi yapılan işçilerin hakları için yürüttükleri mücadelenin yanı sıra farklı gerekçelerle kadro kapsamı dışında kalan işçiler için de mücadeleye devam ettiklerini belirterek, “Kadro düzenlemesi dışında kalarak mağduriyet yaşayan işçilerin kadro alması talebimizi her platformda dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

