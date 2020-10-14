Sorunları dile getirecekti! Süt üreticisinin ehliyetine el konuldu

16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde üreticinin sorunlarına yönelik bir farkındalık oluşturmak için bugün sabah Kahramanmaraş’tan traktörüyle yola çıkan Yakup Konan, fazla bir yol alamadan trafik polisleri tarafından iki kere durduruldu. Birincisinde yaklaşık 2 saat bekletilerek yola çıkmasına izin verilen Konan, 2 km sonra yapılan ikinci kontrolde bu sefer gözlerinde kızarıklık var gerekçesiyle ehliyetine el konuldu.



Girdi maliyetlerinin artmasına rağmen süt ve karkas kesim fiyatlarının düşük kalması, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin zararına üretim yapmasına neden oluyor. Üreticiler bu konuda seslerini duyurmak isteseler de bugüne kadar sorunlarının çözümü konusunda bir adım atılmadı.



Kahramanmaraş’ta üreticilik yapan Yakup Konan, geçtiğimi haftalarda üreticinin yaşadığı mağduriyeti Ankara’da yetkililere duyurabilmek için 16 Ekim Dünya Gıda Gününde traktörüyle Ankara’ya geleceğini duyurmuştu. Konan, 16 Ekim’de Ankara’da olabilmek için bugün sabah erken saatlerde yola çıktı.



Bireysel olarak bir eylem yapan Konan, yola çıkmadan önce bu yolculuğun amacına yönelik bir video çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Kendisinin bir provokatör olmadığını vurgulayan Konan, devletin bekası ve geleceği adına üreticiye destek olmak için bu yolculuğu yaptığını ve Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtmişti.



Ancak traktörüyle daha 10 km bile yol almadan trafik polisleri tarafından iki defa durdurulan Konan’ın ehliyetine el konuldu. Bütün evrakları tam olmasına rağmen ikinci kontrolde Konan’ın gözünde kızarıklık var gerekçesiyle muayene olması istendi. Bunun için bulunduğu yere ambulans çağrılırken, sağlık raporu istendi. Sağlık Kurulu raporunun da en yakın 21 Ekim’de verileceği belirtilerek ehliyetine el konuldu.



Ehliyetine el konulduğu için traktörünü en yakın benzinliğe çeken Konan, daha sonra yakın bir çevresinden ehliyeti olan bir arkadaşının yardımıyla traktörünü köyüne götürebildi. Konan, el konulan ehliyetini alabilmek için Sağlık Kuruluna girerek rapor alması gerekiyor.



Bu duruma isyan eden Konan, “Traktörümün bütün evrakları tamamdı. Kendimle ilgili de bütün raporları almıştım. Hiçbir gerekçe bulamadılar gözümde kızarıklık var gerekçesiyle ehliyetime el koydular” dedi.

