Sörloth'un parası Trabzonspor'a ulaştı

Türk kulüpleri ekonomik anlamda zorluklar yaşarken, Trabzonspor bir nebze olsun feraha ulaştı.



Sörloth transferi nedeniyle bordo-mavili kulübe 10 milyon euro (93.1 milyon TL) ödeme yapması gereken Leipzig'in dün bu parayı Karadeniz ekibine gönderdiği öğrenildi.

Ayrıca Trabzonspor, Norveçli golcünün performansına göre Almanlardan 1 milyon euro daha alabilecek.



Alman ekibinin ödediği bu rakamın büyük bir bölümü Bankalar Birliği anlaşmasına giderken, kalan kısmı da oyunculara dağıtıldı.

