Sörloth Trabzonspor'a geri mi dönüyor?

Trabzonspor'da forma giydiği dönemde Süper Lig'de attığı gollerle yıldızlaşan Alexander Sörloth, sezon başında Leipzig'e 20 Milyon Euro'ya transfer olmuştu. Sörloth, Alman ekibininde bir türlü bekleneni veremedi. Alman basını Sörloth'un Salzburg'a kiralık olarak gidebileceğini yazdı. Leipzig'de 16 maça çıkan Norveçli golcünün sadece 1 golü bulunuyor.



Alexander Sörloth için Leipzig ile yapılan sözleşmeye ekstra madde koyduran Trabzonspor, Norveçli futbolcunun Türkiye'ye transferi halinde öncelikli takımın kendileri olacağına dair madde koydurmuştu. Alman basınından gelen haberler, bordo-mavili taraftaların hayalini yıktı. Son günlerde Alexander Sörloth'un adı ciddi şekilde Galatasaray ile anılıyor.

