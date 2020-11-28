Sörloth bu sefer de penaltı kaçırdı
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Alexander Sörloth'un penaltı kaçırdığı maçta Leipzig, Arminia Beilefeld'i 2-1 mağlup etti.
GÜNDEM 28.11.2020, 22:28
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında 2 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig, sahasında Arminia Bielefeld’i 2-1 yendi.
Leipzig’in gollerini 29. dakikada Angelino ve 47. dakikada Christopher Nkunku attı. Arminia Bielefeld’in tek golü 75. dakikada Fabian Klos’tan geldi.
Karşılaşmada ilk 11’de başlayan Trabzonspor’un eksi forveti Alexander Sörloth 72. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Sörloth, Leipzig formasıyla çıktığı 10 maçta gol ve asist yapma başarısını gösteremedi.
Leipzig bu galibiyetle puanını 20’ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
Arminia Bielefeld ise 4 puanda kaldı.
Leipzig’in gollerini 29. dakikada Angelino ve 47. dakikada Christopher Nkunku attı. Arminia Bielefeld’in tek golü 75. dakikada Fabian Klos’tan geldi.
Karşılaşmada ilk 11’de başlayan Trabzonspor’un eksi forveti Alexander Sörloth 72. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Sörloth, Leipzig formasıyla çıktığı 10 maçta gol ve asist yapma başarısını gösteremedi.
Leipzig bu galibiyetle puanını 20’ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
Arminia Bielefeld ise 4 puanda kaldı.
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