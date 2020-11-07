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Son seçim anketi: Cumhur İttifakı eriyor, Millet İttifakı yüzde 50'yi geçti
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, iktidara yakın olan anket şirketlerinin de olduğu son seçim anketi verilerini değerlendirildi. İşte son seçim anketi sonucu ile ilgili detaylar...
GÜNDEM 07.11.2020, 15:34
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube kanalında Eylül ayından bu yana anket şirketlerinin yayımladığı son seçim anketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özkiraz, "Muhalefet yanlış söylem, yanlış kampanya ve yanlış adayla seçime gitmezse bu seçim 15 puan farkla biter." dedi. Özkiraz, son 9 seçim anketinin ortalamasına göre, Cumhur İttifakı'nın ciddi oranda oy kaybettiğini açıkladı.
Değerlendirme bulunulan anketlerde iktidara yakın anket şirketleri de bulunuyor. Buna göre son anketlerde kararsızlar dağıtılınca AK Parti 4 puan kaybederken MHP baraj altında kalıyor. Kararsızlar dağıtıldığında toplamda yüzde 52,5 oy alan Millet İttifakı’nın yüzde 47,5 alan Cumhur İttifakı’nı geçtiği görülüyor. 9 anketin ortalamasının kararsızlar dağıtıldığında ittifaklara olan yansıması ise Cumhur İttifakı 47,5 oy, Millet İttifakı 37,4 oy olarak hesaplandı. Millet İttifakı’nda yer almayan HDP'nin oyu 10,83 iken diğer partilerin oy oranı ise 4,27 olarak ölçüldü.
Değerlendirme bulunulan anketlerde iktidara yakın anket şirketleri de bulunuyor. Buna göre son anketlerde kararsızlar dağıtılınca AK Parti 4 puan kaybederken MHP baraj altında kalıyor. Kararsızlar dağıtıldığında toplamda yüzde 52,5 oy alan Millet İttifakı’nın yüzde 47,5 alan Cumhur İttifakı’nı geçtiği görülüyor. 9 anketin ortalamasının kararsızlar dağıtıldığında ittifaklara olan yansıması ise Cumhur İttifakı 47,5 oy, Millet İttifakı 37,4 oy olarak hesaplandı. Millet İttifakı’nda yer almayan HDP'nin oyu 10,83 iken diğer partilerin oy oranı ise 4,27 olarak ölçüldü.
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