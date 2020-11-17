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Son seçim anketi çalışmasında Erdoğan'a şok! Bu pazar seçim olsa...
Artıbir Araştırma Şirketi gerçekleştirdiği Son seçim anketi çalışmasında "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisine oy verirsiniz?" sorusuna cevap aradı
GÜNDEM 17.11.2020, 16:59
Artıbir Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketi çalışmasında "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canını çok sıkacağa benziyor.
Yapılan anket çalışmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yaklaştığı görülüyor. Çalışmada Erdoğan'ın aldığı oy oranı yüzde 46.6 olarak gözükürken Mansur Yavaş'ın oy oranı ise 38,9 oranında yer alıyor.
Ankette vatandaşa bu sorunun yanı sıra "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz, Covid-19 virüs salgını sırasında hükümetin vatandaşa yaptığı yardımlar size göre yeterli mi ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka sayılarına inanıyor musunuz?" gibi sorular yer aldı.
Artıbir Araştırma'nın gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçları şu halde:
Yapılan anket çalışmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yaklaştığı görülüyor. Çalışmada Erdoğan'ın aldığı oy oranı yüzde 46.6 olarak gözükürken Mansur Yavaş'ın oy oranı ise 38,9 oranında yer alıyor.
Ankette vatandaşa bu sorunun yanı sıra "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz, Covid-19 virüs salgını sırasında hükümetin vatandaşa yaptığı yardımlar size göre yeterli mi ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka sayılarına inanıyor musunuz?" gibi sorular yer aldı.
Artıbir Araştırma'nın gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçları şu halde:
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