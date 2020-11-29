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Son seçim anketi: AKP ve MHP oy oranı yüzde 50'nin altında

Son seçim anketi sonuçları Area Araştırma tarafından paylaşıldı. AKP ve MHP’nin ortak olduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 45.2 olarak açıklandı.

GÜNDEM 29.11.2020, 22:15
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Son seçim anketi: AKP ve MHP oy oranı yüzde 50'nin altında
İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen, referansları arasında bakanlıklar ve kamu kurumları da olan Area Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 51’in altına düştü. Araştırma sonuçlarına AKP ve MHP’nin ortak olduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 45.2 olarak belirlendi.
Katılımcılara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi.
Toplam seçmen üzerinden katılımcıların yüzde 29’u AKP, yüzde 19’u CHP, yüzde 11’i İYİ Parti, yüzde 8,3’ü HDP, yüzde 7.2’si de MHP yanıtını veriyor.
Yeni partilere destek oranı da belli oldu.
Buna göre katılımcıların yüzde 2.8’i DEVA Partisi, yüzde 1,4’ü ise Gelecek Partisi’ne oy vereceğini söyledi.

Geçerli oylar üzerinden partilerin aldığı oy oranları ise şöyle belirlendi:

Katılımcılara “Türkiye’nin yönetim sistemiyle ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?” sorusu da yöneltildi.
Toplam seçmen üzerinden katılımcıların 37,1’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi derken, yüzde 50,4 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem istediğini belirtti.
Kararsız, sandığa gitmeyenlerin oranı ise yüzde 12,5.
Kararsızlar dağıtıldığında bu oran ise şöyle oldu:

Ankete göre çoğunluk hükümetin ekonomi politikasını başarısız buluyor.
Buna göre katılımcıların yüzde 68,3'ü hükümetin ekonomi politikasını başarısız olarak ifade etti. Yüzde 27 ise "başarılı" diyor.
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