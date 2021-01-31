Son seçim anketi: AK Parti seçmeni hangi partiye kayıyor?

Son anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı hükümet sistemi sonrasında AK Parti seçmeninin İYİ Parti, DEVA ve Gelecek partilerine yöneldiğini iddia etti.

MAK Danışmanlık’tan Mehmet Ali Kulat yaptıkları son anketin sonuçlarını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nda açıkladı. Mehmet Ali Kulat, son anket sonuçlarına ilişkin "Üç seçmenden biri 2018’de verdiği oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

Bunların çoğu AK Parti’de. AK Partililer için CHP alternatif değil. İYİ Parti, DEVA ve Gelecek’i yeni adres olarak düşünüyorlar" dedi.

Kulat, "Eskiden AK Parti seçmeninin davranış modeli şuydu; AK Partili seçmenin büyük oranı muhafazakar sağ seçmendir genel itibariyle AK Parti'nin alternatifini göremediği için bazı seçimlerde ya sandığa gitmez ya da gider AK Parti'ye oy verir, AK Parti'ye çok kızsa bile kızmıyorsa zaten gider oyunu verir. Bu seçmenin bu dönemde özellikle Cumhurbaşkanı hükümet sistemi sonrasındaki dönemde alternatifleri doğmaya başladı." açıklamasında bulundu.

