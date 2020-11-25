Son seçim anket sonuçları! Erdoğan ve Fahrettin Koca'yı üzecek sonuç

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’ndaki konumunu ve son seçim anketlerini değerlendirdi.

‘Yargıda reform’ açıklamalarını, iktidarın ekonomi yönetimini, Arınç’ın istifası, Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’ndaki konumunu ve son seçim anketlerini değerlendiren Mehmet Ali Kulat, “Kasım ayı çalışmasında dikkat çeken bir şey var. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin güvenirliği konusunda vatandaşta ciddi bir şüphe başladı.Eskiden bu konuda ciddi bir destek vardı. Hatta bunları zaman zaman eleştiren bir kısım gazeteciler falan olduğunda biz kamuoyunda bunu soruyorduk. Ben ilk başlarda Sağlık Bakanımıza arz etmiştim sonuçları, büyük bir destek vardı. Şu anda açıklanan rakamlar konusunda vatandaşın ciddi bir şüphesi var” dedi.

