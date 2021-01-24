Son seçim anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nı üzecek sonuç

Şirketin Aralık 2020'de yaptığı ankete bin 500 kişinin katıldığı bilgisi verilirken, anketten Cumhur İttifakı'nı üzecek bir sonuç çıktı.

Ankete katılanlara "Hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuyla birlikte, "Önceki seçimde kime oy verdiniz?" sorusu da soruldu.

Ankete katılanlardan yüzde 42,6'sı önceki seçimde AKP'ye oy verdiğini belirtirken, önümüzdeki seçimde AKP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 36,2'de kaldı.

Önceki seçimde MHP'yi destekleyen seçmenin oranı yüzde 11,1 iken önümüzdeki seçimde MHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 9,1'de kaldı.

