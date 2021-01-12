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Son gün Cuma! İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi için süre bitiyor
Toplu ulaşımda bu Cuma'dan itibaren HES kodu zorunluluğu başlıyor. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İşte eşleştirme yöntemi...
GÜNDEM 12.01.2021, 10:10
İstanbul'da İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlatıldı.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeye göre bu Cuma'dan itibaren İstanbul toplu ulaşımında HES kodu zorunluluğu başlıyor.
HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.
Peki HES kodu ile istanbulkart nasıl eşleştirilir, HES kodu tanımlama nasıl yapılır?
Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.
Toplu ulaşım kullanacaklar, Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.
HES Kodu ile ilgili İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."
Buna göre HES kodu ile akbilinizi eşleştirmek için "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/" sitesine girmeniz gerekmektedir. Site üzerinden hızlı bir şekilde HES kodu tanımlaması yapabilirsiniz.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeye göre bu Cuma'dan itibaren İstanbul toplu ulaşımında HES kodu zorunluluğu başlıyor.
HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.
Peki HES kodu ile istanbulkart nasıl eşleştirilir, HES kodu tanımlama nasıl yapılır?
Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.
Toplu ulaşım kullanacaklar, Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.
HES Kodu ile ilgili İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."
Buna göre HES kodu ile akbilinizi eşleştirmek için "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/" sitesine girmeniz gerekmektedir. Site üzerinden hızlı bir şekilde HES kodu tanımlaması yapabilirsiniz.
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