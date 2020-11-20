Son depremler: Yalova'da korkutan deprem

Son dakika! Yalova'nın Armutlu ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı son dakika bilgilerine göre depremin şiddeti 3.5 olarak ölçüldü.



#DepremBüyüklük : 3.5 (Mw)Yer : Gemlik Korfezi, 4.56 km. Armutlu (Yalova)Tarih-Saat : 20.11.2020, 07:20:41 TSİEnlem : 40.4193 NBoylam : 28.9511 EDerinlik : 7.21 kmDetay : https://t.co/PbGbgvywkJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2020

#DepremBüyüklük : 3.5 (Mw)Yer : Gemlik Korfezi, 4.56 km. Armutlu (Yalova)Tarih-Saat : 20.11.2020, 07:20:41 TSİEnlem : 40.4193 NBoylam : 28.9511 EDerinlik : 7.21 kmDetay : https://t.co/PbGbgvywkJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2020

