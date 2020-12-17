Son depremler! Türkiye'de bugün meydana gelen depremler

Türkiye’de her yıl yaklaşık 24 bin deprem meydana geliyor. Ancak 2020 yılı bu ortalamayı hayli aşmış durumda. Yılın sadece ilk sekiz ayında 24 bine yakın deprem oluştu.

Şu ana kadar en fazla deprem kaydedilen ay ise 5 bin 676 sarsıntı ile Şubat ayı oldu.



Türkiye genelinde meydana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor.

Ege fay hattında meydana gelen deprem hareketlilikleri sürerken bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde de hareketlilikler yaşanıyor.

AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Türkiye ve çevresinde 58 deprem meydana geldi.

Bu depremlerin en büyüğü Girit Adası'nda oluştu. Depremin şiddeti ise 4 oldu.

16 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Muğla, Aksaray, Kırıkkale, Isparta, Muş, Balıkesir, Erzincan, Bursa, Tunceli, Aydın ve Sivas'ta irili ufaklı depremler yaşandı.



