Son depremler: Siirt'de korkutan deprem

Son dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı son dakika bilgisine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)Yer : Kurtalan (Siirt)Tarih-Saat : 03.12.2020, 08:45:18 TSİEnlem : 37.9953 NBoylam : 41.6971 EDerinlik : 20.06 kmDetay : https://t.co/PEZ5d3M0YX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2020

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu şehirde yaşanan depremin ardından yaptığı açıklamada, "İl ve ilçelerde olumsuz bir durum yok" dedi.

#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)Yer : Kurtalan (Siirt)Tarih-Saat : 03.12.2020, 08:45:18 TSİEnlem : 37.9953 NBoylam : 41.6971 EDerinlik : 20.06 kmDetay : https://t.co/PEZ5d3M0YX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2020

