Son depremler: Niğde Bor'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son depremler! Niğde'nin Bor ilçesinde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde saat 08:03'te 4.1 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı.

Deprem yerine 5.4 km altında meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre deprem sonrası can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.



#DEPREMOBRUK-BOR (NIGDE) https://t.co/dR6KhaCO4U02.10.2020, 08:03:24 TSİBüyüklük: 4.1Derinlik: 5.4 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 2, 2020

#DEPREMOBRUK-BOR (NIGDE) https://t.co/dR6KhaCO4U02.10.2020, 08:03:24 TSİBüyüklük: 4.1Derinlik: 5.4 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 2, 2020

