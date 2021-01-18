Son depremler: Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika! AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.



#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 97.78 km. Datça (Mugla)Tarih-Saat : 18.01.2021, 07:23:20 TSİEnlem : 35.9400 NBoylam : 26.7811 EDerinlik : 28.18 kmDetay : https://t.co/Blu3Oj5eWc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2021



#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 97.78 km. Datça (Mugla)Tarih-Saat : 18.01.2021, 07:23:20 TSİEnlem : 35.9400 NBoylam : 26.7811 EDerinlik : 28.18 kmDetay : https://t.co/Blu3Oj5eWc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2021

