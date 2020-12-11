Son Dakika
Son depremler: Muğla Datça açıklarında korkutan deprem
Son dakika haberi... Muğla Datça açıklarında bir deprem meydana geldi. Meydana gelen son deprem vatandaşları korkuttu. Depremin 4,0 büyüklüğünde olduğu açıklandı. AFAD deprem ile ilgili açıklama yaptı
GÜNDEM 11.12.2020, 15:35
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Son dakika haberi... Muğla'nın Datça açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD son depremler verilerinde Muğla'daki depremin 4,0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin merkez üssü Datça'ya 137 kilometre uzaklıktaki Lasithi adası olarak tespit edildi.
AFAD yaptığı son deprem açıklamasında, "Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerini yer verdi. Datça açıklarında meydana gelen deprem şehir merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi. Depremin yerin yerin yaklaşık 28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD yaptığı son deprem açıklamasında, "Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerini yer verdi. Datça açıklarında meydana gelen deprem şehir merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi. Depremin yerin yerin yaklaşık 28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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