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Son depremler! Marmara Denizi'nde deprem
Son depremler... Marmara Denizi açıklarında 3,5 ve 3,7 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.
GÜNDEM 05.11.2020, 09:19
Son depremler! Marmara Denizi'nin açıklarında deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi açıklarında saat 08.46'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği yerin 15 km altı olarak ölçüldü.
Bu depremle birlikte yerin 5 km derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi açıklarında saat 08.46'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği yerin 15 km altı olarak ölçüldü.
Bu depremle birlikte yerin 5 km derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
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