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Son depremler: Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem!
Son depremler... Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 27.11.2020, 11:43
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Son depremler! Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.94 km altında gerçekleşti.
İlk bilgilere göre herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.94 km altında gerçekleşti.
İlk bilgilere göre herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
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