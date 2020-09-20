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Son depremler: Malatya Hekimhan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son depremler... Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hekimhan'da cuma günü 4 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana gelmişti.

GÜNDEM 20.09.2020, 09:02
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Son depremler: Malatya Hekimhan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7.00 km altında gerçekleşti.

#DepremBüyüklük : 3.8 (Mw)Yer : Hekimhan (Malatya)Tarih-Saat : 20.09.2020, 08:45:15 TSİEnlem : 38.6916 NBoylam : 38.1166 EDerinlik : 7.00 kmDetay : https://t.co/lVU0z7JaAd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 20, 2020
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde cuma günü 4.0 şiddetinin üstünde iki büyük deprem meydana gelmişti.
#DepremBüyüklük : 3.8 (Mw)Yer : Hekimhan (Malatya)Tarih-Saat : 20.09.2020, 08:45:15 TSİEnlem : 38.6916 NBoylam : 38.1166 EDerinlik : 7.00 kmDetay : https://t.co/lVU0z7JaAd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 20, 2020
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