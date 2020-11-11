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Son depremler listesi! İzmir, Sivas, K.Maraş, Elazığ, Malatya...
İzmir'de 4.8 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Sivas, K.Maraş, Elazığ, Malatya'da da iri ufaklı depremler meydana geldi! İşte Türkiye'de yaşanan son depremler
GÜNDEM 11.11.2020, 12:43
İki hafta önce meydana gelen şiddetli depremin etkisinden henüz çıkamamış olan İzmir de meydana gelen 4,5 şiddetindeki deprem halkı yine paniğe sevketti.
İzmir'de meydana gelen deprem İstanbul ve Manisa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Bunun birlikte Sivas, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Ege Denizi, Kuş Adası Körfezi, Sisam ve Rodos adasının yanı sıra Yalova açıklarında da irili ufaklı depremler meydana geldi...
Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler endişeye sevk ederken AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor.
İşte 11 Kasım 2020 Çarşamba tarihli son depremler listesi
İzmir'de meydana gelen deprem İstanbul ve Manisa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Bunun birlikte Sivas, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Ege Denizi, Kuş Adası Körfezi, Sisam ve Rodos adasının yanı sıra Yalova açıklarında da irili ufaklı depremler meydana geldi...
Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler endişeye sevk ederken AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor.
İşte 11 Kasım 2020 Çarşamba tarihli son depremler listesi
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