Son depremler: Konya'da 5 dakika aralığında iki deprem!
Son depremler... Konya'nın Emirgazi ilçesinde 5 dakika aralığında iki deprem meydana geldi.
GÜNDEM 30.09.2020, 07:42
Konya'nın Emirgazi ilçesinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
Deprem yerin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem sonrası ilk bilgilere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
Deprem yerin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem sonrası ilk bilgilere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtiliyor.
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