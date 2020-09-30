Son depremler: Konya'da 5 dakika aralığında iki deprem!

Konya'nın Emirgazi ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Deprem yerin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem sonrası ilk bilgilere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtiliyor.

